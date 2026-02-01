Calciomercato Roma, accordo con Zaragoza. Nuovi contatti per trovare l'intesa finale

È una corsa contro il tempo per regalare a Gian Piero Gasperini l'esterno offensivo richiesto da inizio mercato. Dopo i vari no ricevuti, l'accelerata decisiva sembra essere quella fatta per Bryan Zaragoza.

L'esterno spagnolo è ad un passo dalla Roma, con una trattativa ben avviata e che sarebbe ormai ai dettagli. A confermarlo anche Gianluca Di Marzio su X: "Nuovi contatti tra Roma e Bayern per trovare l'intesa finale su Zaragoza dopo l'accordo trovato nella notte".

Nuovi contatti tra Roma e Bayern per trovare l'intesa finale su Zaragoza dopo l'accordo trovato nella notte — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) February 1, 2026



