Calciomercato Roma, accordo con Zaragoza. Nuovi contatti per trovare l'intesa finale

01/02/2026 alle 08:52.
È una corsa contro il tempo per regalare a Gian Piero Gasperini l'esterno offensivo richiesto da inizio mercato. Dopo i vari no ricevuti, l'accelerata decisiva sembra essere quella fatta per Bryan Zaragoza.

L'esterno spagnolo è ad un passo dalla Roma, con una trattativa ben avviata e che sarebbe ormai ai dettagli. A confermarlo anche Gianluca Di Marzio su X: "Nuovi contatti tra Roma e Bayern per trovare l'intesa finale su Zaragoza dopo l'accordo trovato nella notte".