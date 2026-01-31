Calciomercato Roma: Tel verso la permanenza al Tottenham

Con ogni probabilità Mathys Tel rimarrà al Tottenham almeno fino a giugno. Come riporta il giornalista francese Fabrice Hawkins, gli Spurs hanno comunicato ai club interessati, tra cui Roma, Paris FC e Lille, che il giocatore non lascerà il club in questa sessione di mercato.
? Mathys Tel va poursuivre la saison avec Tottenham. Décision prise. Les formations qui le suivaient ont été informées. Le Paris FC faisait partie des clubs les plus pressants. Lille était également sur le dossier.https://t.co/N4x1puwF9N
— Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) January 30, 2026