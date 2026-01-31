Clicky

Calciomercato Roma: Tel verso la permanenza al Tottenham

31/01/2026 alle 09:53.
mathys-tel

Con ogni probabilità Mathys Tel rimarrà al Tottenham almeno fino a giugno. Come riporta il giornalista francese Fabrice Hawkins, gli Spurs hanno comunicato ai club interessati, tra cui Roma, Paris FC e Lille, che il giocatore non lascerà il club in questa sessione di mercato.