Calciomercato Roma, l'infortunio di Hermoso riapre la pista Dragusin. Il Tottenham fa muro sul prestito

La Roma potrebbe correre ai ripari dopo l'infortunio di Hermoso all'ileopsoas che lo terrà ai box per circa 20 giorni. Come scrive Gianluca Di Marzio, infatti, i giallorossi nelle ultime ore, dovranno decidere se tornare alla carica per Radu Dragusin, che resta in uscita dal Tottenham.
Con l'infortunio di Hermoso la @OfficialASRoma deciderà se tornare e insistere su Dragusin. @SkySport
— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 19, 2026
Si complica la pista che porta a Radu Dragusin. Secondo gli ultimi aggiornamenti forniti da Filippo Biafora de Il Tempo, il Tottenham continua a fare muro sulla formula del trasferimento. Nonostante l'infortunio di Mario Hermoso possa spingere la Roma a cercare un nuovo difensore, il club inglese non ha ancora aperto alla possibilità di cedere il centrale rumeno in prestito. La dirigenza giallorossa dovrà quindi valutare se cambiare strategia o virare definitivamente su altri obiettivi per rinforzare il reparto arretrato.
(Manà Manà Sport)