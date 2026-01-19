Hermoso: lesione di secondo grado all'ileopsoas per il difensore. Stop di circa 20 giorni

Tegola per la Roma di Gian Piero Gasperini dopo la grande vittoria di ieri pomeriggio contro il Torino. Nel primo tempo Mario Hermoso ha alzato bandiera bianca per infortunio: il difensore spagnolo si è sottoposto agli esami del caso, che hanno evidenziato una lesione di secondo grado all'ileopsoas.

Come scrive Filippo Biafora, previsto uno stop di circa 20 giorni. Gli esami strumentali non hanno fatto emergere problemi tendinei.

Lesione muscolare per Mario #Hermoso, che starà fuori una ventina di giorni. Gli esami strumentali non hanno fatto emergere problemi tendinei#ASRoma @tempoweb pic.twitter.com/TGkaRy4Dmv — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) January 19, 2026



