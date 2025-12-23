Calciomercato Roma: c'è distanza per il rinnovo di Celik. Su di lui anche la Juventus

Più complicata del previsto la trattativa del rinnovo di contratto di Zeki Celik. Come scrive il portale dedicato al mercato, la forbice continua a esserci fra le richieste del turco, quasi 3 milioni di euro netti a stagione, e l'offerta della Roma. Il giocatore guadagna attualmente 2,6 milioni lordi, attenuati però dal decreto cescita. Così nelle ultime settimane la Juventus ha chiesto informazioni. Perché è un profilo che può piacere per completare il reparto, proprio per la sua duttilità.

(tmw.com)