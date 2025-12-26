Calciomercato Roma, avanza Zirkzee: si tratta sulle condizioni per far scattare l'obbligo di riscatto. Operazione da 38/40 milioni

Nonostante le dichiarazioni di Amorim, la Roma si avvicina a Josua Zirkzee. Come scrive Daniele Longo di calciomercato.com, il club giallorosso sta trattando con lo United sulle condizioni per far scattare l'obbligo di riscatto, per pacchetto da 38/40 milioni di euro totali.
?Roma, avanza Zirkzee: Joshua entusiasta del progetto giallorosso. Con il Manchester United si tratta sulle condizioni per far scattare l'obbligo di riscatto, pacchetto da 38/40 milioni di euro
— Daniele Longo (@86_longo) December 26, 2025