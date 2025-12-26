Clicky

Calciomercato Roma, avanza Zirkzee: si tratta sulle condizioni per far scattare l'obbligo di riscatto. Operazione da 38/40 milioni

26/12/2025 alle 15:11.
joshua-zirkzee-manchester-united

Nonostante le dichiarazioni di Amorim, la Roma si avvicina a Josua Zirkzee. Come scrive Daniele Longo di calciomercato.com, il club giallorosso sta trattando con lo United sulle condizioni per far scattare l'obbligo di riscatto, per pacchetto da 38/40 milioni di euro totali.