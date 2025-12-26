Manchester United, Amorim blocca Zirkzee: "Difficile che qualcuno possa lasciare il club finché non troviamo un sostituto"

Ruben Amorim, allenatore del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa a poche ore dalla partita contro il Newcastle e tra i vari temi trattati si è soffermato sul futuro dei calciatori in uscita, tra cui Joshua Zirkzee. Ecco le sue parole sull'obiettivo di mercato della Roma: "Sarà difficile per qualcuno lasciare il club se non riusciremo a trovare un sostituto. Siamo a corto di giocatori. Anche con la rosa al completo, non siamo sufficienti per far fronte a tutto ciò che può accadere. Siamo un club con una grande responsabilità".