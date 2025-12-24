Calciomercato Roma, ag. Dragusin: "Futuro? Ci sono interessamenti, non abbiamo ancora preso una decisione. In Italia andrebbe in un grande club"

LIGA DIGI SPORT - Tra i nomi accostati alla Roma per la difesa c'è quello di Radu Drăgușin, seguito anche dalla Fiorentina. Della sua situazione ne ha parlato anche il suo agente Florin Manea. Le sue parole ai media romeni: "La sua condizione fisica è davvero buona, l'ho visto in amichevole, ha giocato 90 minuti. Sembra più forte, più veloce, più elastico. Mi ha detto che è pronto. È stato convocato per la partita contro il Liverpool, quindi va bene. Ha bisogno di qualche partita. Non deve giocarle tutte, ma deve giocarne parecchie. Futuro? Ci sono delle speculazioni. Non abbiamo ancora preso decisioni, ma vedremo. Se il numero di partite non sarà quello che vogliamo, allora ne terremo conto. Non poteva giocare a dicembre-gennaio perchè fuori dalla lista Champions. Forse è per questo che ci state sono speculazioni. La posizione del club è che non vuole venderlo, ma ci vedremo. Parlerò con lui e vedremo che decisione prenderemo.. Sull'interesse dalla Fiorentina? Non lo so, finora nessuno mi ha chiamato. È una situazione in bilico. Ci sarebbero offerte, c'è interesse. Anche dall'Inghilterra, ma un club più piccolo, un grande club italiano sarebbe meglio. Ho parlato con Chivu, l'ho solo chiamato per congratularmi con lui. So che l'Inter cercherà un difensore centrale in estate. Ha ancora 4 anni e mezzo al Tottenham, ma il problema è che l'infortunio lo ha tenuto lontano per 11 mesi, non posso restare altri 7. Dobbiamo trovare una soluzione per farlo giocare più partite fino all'estate. È determinato al 100% a giocare".