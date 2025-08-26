Calciomercato Roma: ipotesi Newcastle per Dovbyk. Intermediari al lavoro

Negli ultimi giorni di mercato la Roma sta cercando di trovare una soluzione per Artem Dovbyk. Una delle possibilità potrebbe essere in Premier League, al Newcastle, con alcuni intermediari che stanno tentando di apparecchiare l'operazione. Questo quanto riporta Filippo Biafora in un post su X. Nelle ultime ore si era parlato di un possibile ritorno in Liga, col Villarreal interessato all'attaccante ucraino.

