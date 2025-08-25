Calciomercato Roma, Dovbyk verso il Villareal: operazione in prestito con diritto di riscatto. I giallorossi vogliono prima il sostituto

25/08/2025 alle 11:19.
Si muove qualcosa di concreto intorno ad Artem Dovbyk. Come scrive il giornalista belga Sacha Tovalieri, infatti, l'attaccante ucraino è vicino al Villareal. Operazione in prestito con diritto di riscatto, con gli spagnoli che si farebbero carico dell'intero ingaggio del numero 9. Il giocatore ha dato l'ok, ma la Roma, prima di lasciarlo partire, vorrebbe assicurarsi il sostituto.