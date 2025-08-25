Calciomercato Roma, Dovbyk verso il Villareal: operazione in prestito con diritto di riscatto. I giallorossi vogliono prima il sostituto

Si muove qualcosa di concreto intorno ad Artem Dovbyk. Come scrive il giornalista belga Sacha Tovalieri, infatti, l'attaccante ucraino è vicino al Villareal. Operazione in prestito con diritto di riscatto, con gli spagnoli che si farebbero carico dell'intero ingaggio del numero 9. Il giocatore ha dato l'ok, ma la Roma, prima di lasciarlo partire, vorrebbe assicurarsi il sostituto.

?? BREAKING – Artem Dovbyk is closing in on a move to Villarreal CF! ? Advanced negotiations with AS Roma for a loan with an option to buy. ?? As part of the deal under discussion, the Spanish club would cover Dovbyk’s full salary. ?? Dovbyk is open to the move, but Roma… pic.twitter.com/0oF9Nx7E7i — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 25, 2025