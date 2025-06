Calciomercato, Krstovic: "Parlerò col Lecce: ora sono più vicino a lasciare il club". Sticchi Damiani: "Se offrono cifre importanti al giocatore, la nostra volontà è irrilevante"

Dal ritiro con la propria Nazionale, il montenegrino Krstovic ha parlato del suo futuro: "Sto pensando alle prossime partite con la nazionale, poi parlerò con le persone a me più vicine e deciderò cosa è meglio per me. Al momento sono più vicino a lasciare il club". Questo il pensiero dell'attaccante del Lecce che negli ultimi giorni è stato accostato anche alla Roma.

(cgsport.me)

Sticchi Damiani, sull'argomento, si è espresso così in mattinata durante una conferenza stampa. Queste le parole del presidente: "Dopo Dorgu posso dire che sono tutti cedibili. Da presidente e da tifoso vorrei dire che i giocatori migliori vorrei tenerli. Poi se per Krstovic arriva una squadra che offre cifre importanti al giocatore, la volontà del club è irrilevante. Fai un muro contro muro ed hai un giocatore scontento in squadra".