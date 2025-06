Rivoluzione Roma. Con Gasperini calcio da Premier: e per i nuovi gol piace Krstovic

Manca ancora qualche giorno, poi potrà partire ufficialmente l'era Gasperini. [...] A Trigoria sbarcherà un calcio da Premier, fatto di grande atletismo e aggressività continua. Uno stile che ha bisogno di corsa, muscoli e resistenza fisica, un calcio che è molto più vicino per mentalità a quello inglese che non a quello italiano. [...] Il primo punto di rottura con il passato saranno gli allenamenti, le partitelle a tutto campo sette contro sette o otto contro otto. [...] Il modulo di gioco sarà sostanzialmente lo stesso di quello di Ranieri, il 3-4-2-1, anche se sarà un sistema assai diverso. Gasperini punta di più sull'aggressività, sul pressing, sui duelli uomo contro uomo. [...]

Quando attacca il Gasp trasforma il suo 3-4-2-1 in un 2-3-4-1, con un centrocampista che si abbassa vicino al difensore centrale. [...] Diventa un calcio camaleontico, che negli ultimi 25-30 metri ha anche bisogno di giocatori molto tecnici. Ecco perché gente come Dybala, Soulé ed El Shaarawy ha trovato il gradimento di Gasperini. [...] Il ritiro dovrebbe iniziare il 10 luglio, con i primi giorni vissuti a Trigoria. Poi quasi sicuramente si tornerà al St. George's Park. [...] E una delle pedine su cui la Roma ha messo gli occhi da un po' è Nikola Krstovic. [...] Piace per la sua mobilità, per la sua capacità di partecipare al gioco e per caparbia. [...]

(gasport)