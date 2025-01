Righetti: "Allegri? L'Arabia fa gola ma non credo andrà lì"

RADIO ROMANISTA - Ubaldo Righetti, notoriamente vicino a Massimiliano Allegri, ha commentato così le ultime indiscrezioni che vedrebbero l'ex allenatore della Juventus, accostato anche alla Roma, in procinto di accordarsi con l'Al Ahli per la prossima stagione: "No, alle 8.30 di questa mattina mi sembra che non sia vero. Ma ci siamo solamente sentiti per messaggio, doveva accompagnare il figlio a scuola. Se facciamo un discorso sulla Serie A dove potrebbe andare? Alla Juve no, l'Inter ha Inzaghi che non credo se ne andrà. Al Milan hanno impostato un lavoro a lungo termine con Conceicao e non credo abbia un gran rapporto con Ibra. A Napoli no, c'è Conte e anche senza di lui, non so se è convinto. So che c'era stata la Lazio qualche anno fa, ma al momento se analizziamo c'è la Roma e basta".

Ha continuato poi Righetti: "Ovviamente prende in considerazione l'estero, ha anche accelerato i corsi di inglese. Il Real Madrid? Non lo so, lui una volta l'ha rifiutato. Ogni momento comunque può essere quello giusto, non so cosa gli passi per la testa. Il panorama in Italia è quasi chiuso, e c'è questa situazione in Arabia che fa gola a tutti: guarda Pioli".