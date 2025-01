L'Al Ahli tenta Allegri: il club arabo lo vorrebbe per giugno

Potrebbe presto arrivare la prima esperienza sulla panchina di un club estero per Massimiliano Allegri, più precisamente in Arabia Saudita. L'Al Ahli, squadra in cui militano Kessié, Ibanez e Mahrez, avrebbe infatti puntato il tecnico toscano per il prossimo giugno. Negli ultimi mesi già l'Al Shabab e la Nazionale del Belgio avevano provato a convincere Allegri ad accettare le proprie proposte, ma senza successo. Ora l'ex Juventus, anche nel mirino della Roma, potrebbe essere pronto ad un ritorno in panchina. L'Al Ahli, intanto, si sta tutelando con un traghettatore. Dovrebbe essere l'ex Udinese ed Hellas Verona Gabriele Cioffi a guidare il club di Gedda e a prendere il posto di Jaissle fino a fine stagione.

(sport.sky.it)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE