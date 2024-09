Calciomercato: Djalo verso il prestito al Porto

Dopo la telenovela legata al trasferimento di Tiago Djalo alla Roma, il difensore portoghese è rimasto a Torino, con la Juventus che aveva deciso di reintegrare il classe 2000. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, però, il ventiquattrenne ex Lille è vicino a trasferirsi al Porto. Il club portoghese ha infatti raggiunto un accordo con i bianconeri sulla base di un prestito ed ora manca solo l'intesa su come spartirsi il pagamento dello stipendio. I Dragoes hanno già strappato il "sì" di Djalo, ora aspettano solo la luce verde.

??⚪️ EXCLUSIVE: FC Porto are closing in on deal to sign Tiago Djaló from Juventus!

Agreement being completed on loan, Tiago has accepted the move while clubs discuss final details of salary share.

Deal almost done, here we go soon ⏳? pic.twitter.com/dzywR1OVOz

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 2, 2024