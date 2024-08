Dopo la notizia della mancata idoneità sportivo per Kevin Danso, la Roma ha evidentemente alzato il telefono per riaprire un vecchio discorso con la Juventus: Tiago Djalo arriverà in prestito con diritto di riscatto a 9 milioni più 1 di bonus. Questa la notizia riportata in serata dall'esperto di calciomercato.

