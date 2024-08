Danso: visite d'idoneità non superate. Svolti ulteriori esami, domani l'esito

Tutti i tifosi si aspettavano per oggi l'annuncio di Kevin Danso, sbarcato ieri e sottoposto alle canoniche visite mediche. In giornata il difensore austriaco ha svolto ulteriori esami che saranno valutati domani. Da Trigoria, comunque, al momento non ci sono segnali d'allarme sul buon esito dell'affare, come scrive Filippo Biafora su X.

Kevin #Danso ha svolto nella giornata di oggi ulteriori esami medici dopo le visite a cui si era sottoposto ieri a seguito del suo sbarco a Ciampino. Da Trigoria per ora non filtra allarmismo sul buon esito dell'affare, i test saranno valutati domani#ASRoma @tempoweb — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) August 29, 2024

Più netto lo scenario offerto da Gianluca Di Marzio, che scrive come Danso non abbia superato le visite d'idoneità e sono state svolte delle visite aggiuntive di cui domani si valuterà l'esito e, di conseguenza, la possibilità di concludere o meno l'affare.