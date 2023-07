Cagliari: Shomurodov si allena in attesa dell'ufficialità

L'affare tra la Roma e il Cagliari per Eldor Shomurodov è praticamente definito nonostante tardi ad arrivare l'ufficialità. L'uzbeko, che passerà ai sardi in prestito con diritto di riscatto, ha già effettuato le visite mediche due giorni fa a Villa Stuart ed ha raggiunto la squadra di Ranieri nel ritiro di Saint-Vincent dove ieri ha sfidato, e battuto 4-1, la Roma Primavera. Shomurodov si è anche allenato grazie al nullaosta fornito dai giallorossi in attesa che l'affare venga ufficializzato.