Calciomercato: summit tra il Milan e Beppe Riso. Chiesti aggiornamenti su Frattesi

Il futuro di Davide Frattesi resta ancora da decifrare. Se l'Inter, che sembrava in vantaggio, deve fare i conti col ripensamento dell'Al-Nassr che stamattina ha rivisto, in basso, l'offerta per Brozovic, il Milan continua a tenersi informato.

In mattinata l'agente di Frattesi, Beppe Riso, era a Casa Milan per fare il punto sugli ultimi dettagli della cessione di Tonali, altro assistito, al Newcastle. Ma il club rossonero ha chiesto anche aggiornamenti sulla situazione di Frattesi.

(calciomercato.com)

