Calciomercato, Carnevali: "Dispiace che Frattesi non voglia andare in Premier. Non abbiamo incontrato solo l'Inter"

Aggiornamento sulla situazione di Frattesi da parte di Carnevali, ad del Sassuolo, che nelle ultime ore viene dato più vicino all'Inter. Queste le parole del dirigente neroverde: "Incontri ne abbiamo fatti con più squadre, non solo con l'Inter. In questo momento non abbiamo fatto accordi con nessuna società. Quello che mi può dispiacere è che il ragazzo non abbia la volontà di andare in Premier che era una delle richieste più importanti. Valuteremo un po', però a questo punto le decisioni le dovremo fare tutti e tre non soltanto il giocatore o chi per esso. Per cui in questo momento tutto rimane fermo e vedremo un po'. Non abbiamo intenzione, in questo momento, di fare accordi con nessuna società. Abbiamo la fortuna di avere una proprietà forte, come la famiglia Squinzi, che ci dà la possibilità di poter continuare con grandi campioni come Frattesi".

