Frattesi: mossa Inter, oggi la Juve

L'Inter ha fatto la sua mossa per Davide Frattesi: il Sassuolo ha accettato come contropartita tecnica Mulattieri ed ora manca l'intesa sul conguaglio economico anche se le distanze sono ridotte, 30 milioni di euro o poco più. Il club nerazzurro, però, non può andare all'affondo decisivo perché prima di acquistare deve vendere.

Oggi la Juventus ha in agenda una riunione col Sassuolo, mentre il Milan la prossima settimana incontrerà l'agente del centrocampista, Riso. E sul giocatore c'è anche la Roma che osserva e valuta, forte del 30% sulla rivendita di Frattesi che comporterebbe un abbassamento del prezzo oppure, in caso di cessione ad un altro club, assicurerebbe un tesoretto prezioso. La sensazione è che comunque la contesa non si chiuderà in tempi rapidi.

Tornando all'Inter, nella lista per il centrocampo è evidenziato anche il nome di Milinkovic Savic che, se dipendesse da Inzaghi, sarebbe la prima scelta. Mentre è complicato trattare con Lotito e il serbo è in scadenza nel 2024, col Sassuolo per Frattesi ci sarebbe margine per intavolare un'operazione con la formula del prestito, con obbligo di riscatto.

(Corsport)