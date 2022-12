Calciomercato Roma: difficile la pista Carnesecchi. Troppo alta la richiesta dell'Atalanta

Nei giorni scorsi, in orbita Roma, era circolato il nome di Marco Carnesecchi, in prestito alla Cremonese ma di proprietà dell'Atalanta. L'idea del club giallorosso era quella di affiancarlo a Rui Patricio, ma come scrive il sito dedicato al mercato l'operazione appare complicata. L'Atalanta la scorsa estare chiedeva 18/20 milioni di euro, cifra destinata a lievitare dopo le prestazioni in questa stagione. E i giallorossi difficilmente potrebbero fare un’operazione così onerosa.

(calciomercato.it)

