Mou, c’è da chiudere la porta. Pinto studia Vicario e Carnesecchi

Deve essere stato frustrante per Rui Patricio vedere dalla panchina la papera di Diogo Costa contro il Marocco che ha causato l'eliminazione del Portogallo dal Mondiale. (...) A 34 anni la nazionale portoghese ha deciso di puntare su altro per consolidare il futuro e lo stesso potrebbe aver pensato Pinto acquistando in estate Svilar dal Benfica. Mourinho ha anche dato fiducia al serbo nella prima gara di Europa League (quella persa contro il Ludogorets), poi però non lo ha mai più utilizzato. È tornato in campo nelle amichevoli in Giappone incassando un gol sotto le gambe e un'autorete, dimostrando che José non ha un secondo portiere affidabile. (...) Il contratto di Rui Patricio scade nel 2024, la Roma si starebbe già muovendo per rimpiazzarlo, sul taccuino di Pinto sono scritti i nomi di Vicario e Carnesecchi. (...) L'idea della Roma è portarne uno a Trigoria e farlo crescere all'ombra del portoghese e dalla stagione 2024/25 trasformarlo in un titolare. (...)

(Il Messaggero)