Calciomercato: visite mediche per Ndombele al Lione. Da risolvere solo dettagli prima dell'annuncio

Tanguy Ndombele tornerà dunque al Lione. Dopo 2 anni e mezzo al Tottenham, il centrocampista francese rientra in patria proprio nel club che lo aveva ceduto a 60 milioni nel 2019. Ora il centrocampista che era stato accostato anche alla Roma di recente si sta sottoponendo alle visite mediche col Lione prima che i due club risolvano gli ultimi dettagli, relativi a questioni fiscali, prima che possa arrivare l'annuncio ufficiale del passaggio in prestito con diritto di riscatto.

Tanguy Ndombele’s undergoing medical tests in Lyon ahead of his loan move to OL, including buy option. ??? #OL

Tottenham are waiting for paperworks to be completed as soon as possible, just some taxes stuff to be resolved before official announcement. #DeadlineDay

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2022