Giallorossi su Ndombele

La Roma attende il rientro di Diawara (domani o venerdì). Il guineano ha diverse proposte. Ma la sua titubanza ha già fatto virare su altri obiettivi alcune delle pretendenti. Il Torino ad esempio è a un passo da Ricci (Empoli). Rimangono in lizza Valencia, Sampdoria, Venezia e Cagliari. Un addio permetterebbe a Pinto di prendere un altro centrocampista. Amrabat al Tottenham, libera definitivamente Ndombele che però tratta ora con il Psg. Kamara rimane sullo sfondo anche se in Inghilterra lo danno per certo al Manchester United. Capitolo Zaniolo: il calciatore è in Nazionale ma febbraio sarà il mese nel quale è in agenda l’incontro per il rinnovo. Nicolò attualmente guadagna 2,3 milioni: chiede un triennale da 3,5 milioni più bonus. Intanto Ciervo è ad un passo dal Sassuolo: prestito con obbligo di riscatto a 2 milioni con la Roma che avrà il 25% o il 20% sulla futura rivendita a seconda di una cessione pari o superiore ai 10 milioni. Fazio è pronto a dire sì alla Salernitana.

(Il Messaggero)