Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: interessa ancora El Ghazi. Aston Villa pronto a dire sì per 21 milioni

Gli occhi di José Mourinho non si sono spostati da Anwar El Ghazi, esterno offensivo olandese di proprietà dell'Aston Villa. Già in estate si era parlato di un interesse del tecnico giallorosso per il 26enne che ha realizzato 10 gol in 28 presenze in Premier League nella scorsa stagione.

Ora, secondo quanto scrivono in Inghilterra, se la Roma dovesse arrivare alla richiesta di 18 milioni di sterline (l'equivalente di 21 milioni di euro circa), l'Aston Villa è pronto a dire sì. Nelle ultime 5 partite di campionato El Ghazi non è stato utilizzato nonostante l'indisponibilità di Bailey nel ruolo.

