Oltre ai nomi di Azmoun, Shomurodov e Sorloth, per l'attacco della Roma spunta anche quello di Anwar El Ghazi, ala destra classe 1995 in forza all'Aston Villa. Come scrivono dall'Inghilterra, la Roma starebbe preparando un’offerta di 12 milioni di sterline, a fronte di una richiesta di 15. Il procuratore del giocatore è Jorge Mendes, lo stesso di José Mourinho.

(footballinsider.com)

