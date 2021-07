Tra i nodi da risolvere per Tiago Pinto c'è anche quello legato al futuro di Alessandro Florenzi. La Roma non sarebbe al centro dei suoi pensieri, ma come scrive Gianluca Di Marzio non è da escludere una sua permanenza in giallorosso: ad oggi non infatti non esistono soluzioni concrete per una sua partenza. L'incertezza su Reynolds, inoltre, potrebbe spingere Josè Mourinho a puntare sul Campione d'Europa e su Karsdorp.

(gianlucadimarzio.com)

