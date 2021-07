Florenzi e la Roma separati in casa, ma manca l'acquirente

IL ROMANISTA (P. TORRI) - Separati in casa. Alessandro Florenzi e la Roma. Inutile girarci intorno, la situazione è questa. L'ex Capitano vuole definitivamente andare via, considerando chiusa la sua storia in giallorosso. Viceversa la Roma che non ha nessuna intenzione di far cambiare idea al giocatore e, pure, con l'aggravante, si fa per dire, di un ingaggio biennale che al lordo dice undici milioni, cifra che i Friedkin e Pinto scalerebbero volentieri da un monte ingaggi non più sostenibile. [...]

Solo che in questa storia, almeno finora, manca il terzo incomodo. Cioè un club intenzionato ad acquistare Florenzi. Cosa, vista la situazione, che non ci sembra di poco conto. Del resto l'ingaggio del campione d'Europa di fatto esclude la stragrande maggioranza delle società dalle possibili pretendenti. C'è da dire che il giocatore può contare su un procuratore, Alessandro Lucci, che sa benissimo come si naviga nei mari del mercato, ma la situazione attuale è che Florenzi continua a essere un giocatore della Roma. Tanto è vero che qualcuno dice che alla fine di questa settimana, Florenzi tornerà nella Capitale insieme a Cristante, per poi partire alla volta del Portogallo e aggregarsi alla squadra. Ma c'è anche chi sostiene che a Florenzi potrebbe essere consigliato di rimanere a Trigoria ad allenarsi con gli altri esuberi. Cosa che sarebbe perlomeno singolare.

