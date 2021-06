E' Sasa Kalajdzic il "prescelto" di Mourinho. Così scrivono in Spagna, dove il nome dell'attaccante dello Stoccarda alto 2 metri viene indicato come quello preferito dall'allenatore portoghese per la sua prima Roma. Di nazionalità austriaca, con cui è attualmente impegnato agli Europei, Kalajdzic viene valutato 20 milioni dal club tedesco, dove ha segnato 16 gol nell'ultima Bundesliga. L'intenzione della Roma è di offrire 15 milioni più bonus.

(fichajes.net)

