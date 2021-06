Euro 2020, la Svizzera cala il tris contro la Turchia con Seferovic e una doppietta di Shaqiri. Under in campo per 80'

La Svizzera di Petkovic si impone 3-1 contro la Turchia, in uno scontro a distanza con il Galles per la conquista del secondo posto nel girone A dell'Europeo. Nonostante il risultato favorevole però, che vede le reti di Seferovic, la doppietta di Shaqiri e il gol turco di Kahveci, la squadra svizzera resta al terzo posto e spera di essere ripescata per la fase a eliminazione diretta. Per la Turchia in campo per 80' Cengiz Under, giocatore della Roma che nella passata stagione ha vestito la maglia del Leicester. La Svizzera ha schierato ancora una volta dal primo minuto il capitano Granit Xhaka, giocatore nel mirino della Roma per la prossima stagione.