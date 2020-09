Nelle ultime ore si era parlato di un inserimento in extremis della Roma su Lautaro Valenti, difensore del Lanus in trattativa col Parma. Nonostante il disturbo giallorosso, i ducali sono riusciti a portare a termine l'affare con Valenti che svolgerà le visite mediche in Argentina per poi volare in Italia. L'operazione costerà 5 milioni al Parma per il 50% del cartellino del classe 1999.

(tmw.com)

