Calciomercato Roma: tentativo per Valenti del Lanus

Dopo l'arrivo di Kumbulla e l'obiettivo Smalling, la Roma continua a guardarsi intorno alla ricerca di rinforzi per la difesa. Come riferisce l'emittente televisiva nelle ultime ore il club giallorosso ha fatto un tentativo in extremis per Lautaro Valenti, centrale classe '99 del Lanus. Il 21enne argentino è già in trattativa con il Parma e le parti sono vicine all'accordo. L'inserimento in extremis della Roma potrebbe cambiare i piani, anche se l'intesa tra Valenti e i gialloblu è segnalata in dirittura d'arrivo.

(sportitalia)