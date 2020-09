Sembrava attesa la fumata bianca in settimana tra il Cagliari e la Roma per il trasferimento di Federico Fazio in Sardegna, ma il presidente rossoblu Giulini fa capire che non è ancora tutto fatto: “Stiamo discutendo con i giallorossi, valutiamo nei prossimi giorni se sarà un’operazione che riusciremo a fare”.

(tmw.com)