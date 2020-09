Dopo gli addii di Kolarov e Schick, altri addii in programma in casa Roma. Federico Fazio infatti è ad un passo dal trasferimento al Cagliari. Come riferisce la trasmissione 'Calciomercato - L'originale', la trattativa tra i due club è in stato avanzato. Da sistemare solo gli ultimi dettagli tra i club.

(sky sport)