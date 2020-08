Barcellona, ufficiale: rescissione consensuale con Abidal. Direzione sportiva affidata a Planes

Continua il repulisti generale in casa Barcellona dopo la clamorosa sconfitta in Champions League ad opera del Bayern Monaco. Dopo l'esonero di Quique Setien, il club blaugrana ha raggiunto l'accordo con Eric Abidal per la rescissione consensuale del contratto da direttore tecnco. Questo uno stralcio della nota del club:

"Il Barcellona ed Eric Abidal hanno raggiunto un accordo per la rescissione del contratto tra le due parti".

Come aggiunge l'esperto di calciomercato, adesso la direzione sportiva sarà affidata interamente a Romon Planes, nelle ultime settimane accostato alla Roma per il ruolo di ds.

