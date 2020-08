Ora è ufficiale, dopo la disfatta in Champions League contro il Bayern Monaco: Quique Setien non è più l'allenatore del Barcellona. Ad annunciarlo il club catalano in una nota ufficiale: "Quique Setién non è più l'allenatore del Barça. Il nuovo tecnico sarà annunciato nei prossimi giorni nell'ambito di un'ampia ristrutturazione della prima squadra".

(fcbarcelona.es)

