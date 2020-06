Seguito da Roma e Inter, ora aumenta la concorrenza per Agustin Urzi, esterno classe 2000 in forza al Banfield. Stando a quanto riferito dal portale dedicato al calciomercato, l'argentino è finito nel mirino anche di Sampdoria, Sassuolo e Torino. E c'è da registrare nelle ultime ore un pressing sempre più forte dei granata. Sotto contratto con il club argentino fino al 2023, Urzi può partire per una cifra di poco inferiore ai 10 milioni di euro.

(calciomercato.it)

