Calciomercato Roma, Urzi: "Mi piacerebbe giocare in Serie A"

EUROPACALCIO.IT - Accostato anche alla Roma, Agustín Urzi, esterno offensivo classe 2000 in forza al Banfield, ha parlato del suo futuro al portale sportivo:

L’Inter sembra molto interessata a te ed il tuo agente ha confermato di aver avuto contatti con intermediari di Roma e Fiorentina. Ti piacerebbe giocare in Serie A?

“E’ ovvio, a chi non piacerebbe giocare in grandi squadre. Però ora sono del Banfield, sono a mio agio e resto tranquillo”.

Quale campionato europeo esalterebbe le tue caratteristiche?

“Mi piace molto il calcio inglese, però ora negli Stati Uniti si sta formando un torneo molto competitivo e credo che si avvicini molto al mio stile di gioco. Vedremo in futuro”.

Quali sono i tuoi sogni?

“Il mio sogno è riuscire a giocare nella Nazionale maggiore dell’Argentina. Inoltre, mi auguro di vincere qualcosa con il Banfield”.

