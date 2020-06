Calciomercato Roma, nessun incontro in agenda per il rinnovo di Pellegrini: si attendono novità sulla cessione del club

E' circolata nella giornata di ieri la notizia di un incontro avvenuto tra il procuratore di Lorenzo Pellegrini, Giampiero Pocetta, e l'ad della Roma Guido Fienga, per fare il punto sulla situazione rinnovo. Il contratto del centrocampista giallorosso scadrà infatti nel 2022 e al momento la clausola rescissoria di 30 milioni per portare il calciatore via dalla Capitale non è ancora stata rimossa dall'accordo tra il classe '96 e la società.

C'è da entrambe le parti la volontà di arrivare a dama con un nuovo contratto, ma stando a quanto riportato dal sito dedicato al calciomercato l'incontro di ieri sarebbe stato solo interlocutorio, ed in agenda non sono stati fissati ulteriori aggiornamenti: si attendono sviluppi sul fronte cessione della società.

