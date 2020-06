Calciomercato Roma: summit a Trigoria tra Fienga e l'agente di Pellegrini. Inter, PSG e Dortmund restano alla finestra

Si continua a parlare del futuro di Lorenzo Pellegrini, che ha il contratto in scadenza nel 2022 e soprattutto una clausola rescissoria da 30 milioni. Oggi, come riferisce l'emittente satellitare, l'agente del giallorosso, Giampiero Pocetta era a Trigoria per incontrare Guido Fienga. Si è fatto il punto della situazione sul futuro del ragazzo, la cui volontà sembra comunque quella di rimanere in giallorosso. In attesa di notizie sul rinnovo, intanto, Inter, PSG e Borussia Dortmund restano alla finestra.

(sky sport)