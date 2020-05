Calciomercato Roma, nel mirino Kean: ipotesi prestito biennale o scambio con Kluivert

Circola in ottica giallorossa il nome di Moise Kean. L'attaccante classe 2000, stando a quanto riferito dal portale dedicato al calciomercato, in estate lascerà l'Everton, deluso dal rendimento in campo e dal comportamento fuori dal rettangolo di gioco. Il club inglese, però, vorrebbe rientrare della cifra spesa un anno fa per acquistarlo dalla Juventus, circa 30 milioni di euro, ipotesi che al momento sembra difficile. Non sono, dunque, da escludere formule diverse dalla cessione a titolo definitivo.

La Roma è in pole position per accaparrarsi Kean e vorrebbe portarlo nella capitale in prestito biennale o in uno scambio con Justin Kluivert. Scendono le quotazioni di Napoli e Milan.

(calciomercato.com)

