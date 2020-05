Calciomercato Roma, ag. Montiel: "Per ora resta al River Plate"

Tra i profili monitorati dalla Roma c'è anche quello di Gonzalo Montiel, terzino destro in forza al River Plate. Del futuro dell'argentino classe '97, che ha una clausola rescissoria da 20 milioni, ha parlato il suo agente, Marcelo Carracedo, ai microfoni dell'emittente radiofonica: "Prima che della pandemia c’era molto interesse. Per ora rimarrà al River. In una situazione normale sarebbe andato via al 90%, ma ora non lo so. Quando c’è un’offerta ufficiale il River me la trasmette e ne parliamo. Sono aperti al dialogo. Dipende dalla società. Se ci fosse qualcosa intorno ai 15 milioni lo lascerebbero andare. Oggi quella cifra è impossibile. Qualsiasi offerta che arriverà sarà inferiore. Oggi 8 milioni sono una buona cifra".

(Radio La Red)