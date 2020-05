Il Barcellona ha messo nel mirino Lautaro Martinez dell'Inter e i blaugrana hanno formalizzato una proposta economica ai nerazzurri per accaparrarsi l'argentino: sul piatto 80 milioni di euro con pagamento pluriennale. Ma non solo, oltre al cash, sono stati offerti i cartellini di Semedo, del terzino sinistro Firpo e del difensore centrale Todibo. Stando alle indiscrezioni di mercato, Firpo e Todibo sono seguiti dalla Roma. All'Inter, per ora, non basta.

(Gasport)