Asse con il Barcellona: oltre a Firpo, assalto a Todibo

La Roma, grazie all’acquisto di Carles Perez, ha stabilito un rapporto privilegiato con il Barcellona. E i giallorossi guardano ancora in casa catalana, nei giorni scorsi è venuta allo scoperto la trattativa per avere in prestito il terzino sinistro Firpo mentre adesso a salire alla ribalta è Jean-Claire Todibo, di proprietà anche lui del club catalano ma in prestito allo Schalke. A fine stagione tornerà alla base e Petrachi vorrebbe portarlo alla corte di Fonseca. Il ds lavora però anche sul fronte uscite e ha dato mandato a Raiola di cercare di fare la miglior plusvalenza possibile con Kluivert. Chi potrebbe arrivare a Trigoria è invece Kean, ma appare difficile dato la Roma lo vorrebbe in prestito. In attacco, poi, piace anche Boga.

(gasport)