Calciomercato, dall'Olanda: non c'è accordo tra l'Ajax e Gravenberch per il rinnovo

L'Ajax vuole trattenere il talento classe 2002 Ryan Gravenberch, in scadenza a giugno 2021 e finito nel mirino anche della Roma. Ma come scrivono in Olanda, al momento dopo i primi colloqui con l'agente del centrocampista, Mino Raiola, non è stato raggiunto un accordo per il prolungamento del contratto. Sono previsti, inoltre, nuovi incontri tra il club olandese e Raiola, ma non è esclusa la possibilità di una cessione già questa estate di Gravenberch, che compirà 18 anni il prossimo sabato.

