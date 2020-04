Calciomercato, Vlahovic: "Mi piacerebbe diventare una bandiera della Fiorentina, voglio restare qui a lungo"

SKY SPORT - Intervistato dall'emittente televisiva, Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, si è raccontato dalla sua personale esperienza col Coronavirus fino al suo futuro: «Diventare bandiera della Fiorentina? Mi piacerebbe, quello viola è un club importante, dive i calciatori crescono tanto e fanno bene, dove è bello giocare e i tifosi e la città sono fantastici: voglio restare qui il più possibile», dice il classe 2000, accostato anche alla Roma nei mesi scorsi. «Se dipende da me dico che resterò a Firenze anche l'anno prossimo, i miei pensieri sono tutti per la Fiorentina, voglio e devo dare il massimo per questa città e la sua gente. E e mi auguro di giocare e segnare ancora tanto con Chiesa, mi trovo benissimo con lui», ha continuato.

Sulla lotta contro il virus: «Ora mi sento bene, ho avuto la febbre alta e sono andato in ospedale, ho fatto il tampone ed è così che ho scoperto di aver contratto il virus. Comunque non ho mai avuto paura». «Seguo un programma personalizzato inviato dallo staff e uno del mio preparatore, speriamo di ripartire presto e farci trovare pronti», ha aggiunto. Infine ha concluso: «Io capocannoniere un giorno della Serie A? E' un sogno ma ho ancora tanta strada da fare».