Calciomercato Roma: l'agente di Schick in Germania per discutere del riscatto col Lipsia. Sconto sui 28 milioni ma non della metà

Nonostante la pandemia, il calciomercato comincia a muovere le proprie fila e l'agente di Schick, Pavel Paska, è pronto a volare in Germania per discutere col Lipsia del possibile riscatto dell'attaccante attualmente in prestito dalla Roma. Come fa sapere l'emittente satellitare, la trattativa è ben avviata e i giallorossi saranno chiamati a concedere uno sconto sui 28 milioni pattuiti l'estate scorsa. Non del 50% come facevano trapelare ieri i media tedeschi ma a metà strada, tra il 20 e il 25%, si potrebbe raggiungere l'accordo che soddisfi tutte le parti in causa.

(Sky Sport)