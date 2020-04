Calciomercato Roma, Carnevale (dir. area scouting Udinese): "Mandragora ha diverse richieste non solo dai giallorossi"

CENTRO SUONO SPORT- Andrea Carnevale, direttore dell’area scouting dell’Udinese, è intervenuto ai microfoni dell'emittente radiofonica. Queste le sue dichiarazioni: "Sto vivendo in clausura come tutti gli italiani, continuo a lavorare da casa utilizzando le piattaforme online, coordinandomi con il mio staff e sostenendo riunioni più o meno costanti con il presidente Pozzo che si trova a Londra. Certamente il mercato è attivo, anche se la condizione attuale del calcio impone grande prudenza. Monitoriamo diversi talenti, avremmo anche individuato dei calciatori che possono arrivare, ma se non sappiamo quali saranno le uscite e le entrate, in sostanza finché non conosceremo il budget definitivo, non potremo chiudere operazioni".

Sulla possibile ripresa del campionato: "Sono favorevole, ma ci vuole grandissima attenzione. Noi ad esempio qui a Udine abbiamo un grande centro sportivo, funzionale per il calcio, ma non abbiamo una struttura per pernottare e svolgere ritiri prolungati. I calciatori potrebbero dormire allo stadio, dove la proprietà ha costruito delle stanze da letto, ma non so quanto sia fattibile. La speranza è che si torni a giocare, ma al momento visto questo nemico invisibile che è il Coronavirus, bisogna stare attenti. Ad oggi credo sia difficilissimo tornare in campo a maggio, forse più probabile fine giugno".

Infine un pensiero su Rolando Mandragora, accostato anche alla Roma: "E’ un ragazzo straordinario, ha una grande intelligenza e personalità. A fine stagione tornerà alla Juve, so che ha diverse richieste non solo dalla Roma. Diventerà un grandissimo calciatore".