Calciomercato Roma: la Juventus segue Cristante. Ipotesi scambio con Mandragora

La Juventus pensa a Bryan Cristante per rinforzare il centrocampo. Come riporta il portale web, Fonseca vorrebbe trattenere il giocatore, ma la Roma potrebbe sacrificarlo per esigenze di bilancio di fronte ad un'offerta importante. I bianconeri, che seguono Cristante da quando vestiva la maglia dell'Atalanta, potrebbero tentare l'offensiva nelle prossime settimane e tra le ipotesi c'è anche quella di un possibile scambio con Mandragora, che a fine stagione rientrerà dall'Udinese.

(calciomercato.com)